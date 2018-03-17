Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов прислал родным письмо о своем состоянии здоровья, по его словам, ему стало хуже. Об этом сообщила его сестра Наталья Каплан на странице в Facebook.



"Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него сыпятся зубы и выпадают волосы. Он отмечает, что в колонии здоровье меняется медленно, но безвозвратно", – написала она о Сенцове.

Фото: facebook.com/skorost.zvuka

Напомним, что украинского журналиста Романа Сущенко и режиссера Олега Сенцова собираются обменять на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова, приговоренных к 13 и 14 годам тюрьмы.

Как сообщала "Страна", Порошенко готов обменять российских военных на журналиста Сущенко.