В Винницкой области 17-летний парень вернулся с учебы домой, чтобы навестить родителей. Зайдя в дом он обнаружил их трупы. Трагедия произошла в селе Иванов Калиновского района.

Об этом сообщают Подробности со ссылкой на полицию области.

На его крик сразу сбежались соседи, которые вызвали полицию.

"В помещении летней кухни обнаружили тело 53-летнего хозяина дома с порезанными венами. Его мертвая жена, 51 год, с колото-резаными ранениями живота находилась в соседней комнате", - сообщил начальник управления уголовного розыска управления Нацполиции Винницкой области Андрей Дамзин.

Супруги совместно проживало последних 20 лет. Между ними часто возникали конфликты. Во время очередной ссоры мужчина нанес жене несколько ударов ножом. Затем покончил жизнь самоубийством.

"К сожалению, у них часто случались семейные драмы. В ноябре прошлого года они разъехались. Женщина переехала к своим родителям. Перевезла вещи. А он вслед приехал машиной и облил бензином холодильник и другие вещи. Их она только выгрузила из машины. Тогда я еще спасателей вызвал чтобы потушили огонь", - рассказал журналистам сельский голова Михаил Кулик.

Парень учится в профтехучилище в соседнем селе Гущинцы на механизатора.

Как сообщала "Страна", в Днепре патрульный уговорил женщину спуститься с моста и спас ей жизнь. Свыше полчаса патрульный Денис Махнач общался с ней на высоте.

Напомним, что Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за доведение до самоубийства.