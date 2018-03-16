В посольстве России в Украине примут меры, чтобы в день голосования на российских президентских выборах 18 марта все избирательные участки были открыты.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщала "Страна", Аваков заявил, что россиян не пустят голосовать на выборах президента России в Украине. Избирательные участки находятся в дипломатических представительствах России в Украине.

Отметим, что националисты сообщили, что будут делать у дипучреждений России в день выборов президента.

По словам первого замглавы партии "Национальный корпус" Назара Кравченко, в акциях примут участие ВО "Свобода", "Правый сектор", "С14".

"Мы планируем с самого момента открытия участка для голосования, с 8:00 мирный пикет. Также мы проведем небольшой флешмоб. Будем проводить разъяснительную работу, так сказать, украинскую пропаганду с теми, кто будет приходить голосовать", - сказал Кравченко.