Вечером в четверг, 15 марта в Николаеве хулиган порезал лицо девушке, которая отказалась от знакомства с ним.

Об этом передают "Новости-N", со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, 19-летняя девушка, выйдя с работы, решила прогуляться и отправилась домой пешком с ул. Молодогвардейской в микрорайон Широкая Балка, где она проживает.

"В районе ул. Прибужской за ней увязался молодой человек. Он предложил ей познакомиться, однако девушка отказалась. После еще нескольких попыток снова заговорить с ней молодой человек достал нож, которым порезал девушке лицо и шею. Девушка испугалась, что напавший ее еще и ограбит, поэтому выбросила в неизвестном направлении свой телефон. После содеянного мужчина скрылся, ничего с собой не взяв", - говорится в опубликованном сообщении.

Как рассказала пострадавшая очевидцам, напавший на нее мужчина был прилично одет, не был похож на наркомана или бездомного "и своей внешностью напоминал какого-то актера".

Все происходило около 18.00. Случайные прохожие помогли пострадавшей добраться до остановки «Крест», куда позже была вызвана бригада скорой помощи.

Медики доставили девушку в больницу "Дубки" в челюстно-лицевое отделение. Только после того, как ее доставили в больницу, была вызвана полиция. Следователи работали на месте происшествия до 12 часов ночи.

Как рассказала пострадавшая очевидцам, напавший на нее мужчина был прилично одет, не был похож на наркомана или бездомного и своей внешностью напоминал какого-то актера.

Сама девушка, по словам местных жителей, из приличной семьи, в которой она — поздний ребенок, ее родители верующие. Люди теперь опасаются, что у них в районе появился маньяк.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, по данному факту следователи Корабельного отдела полиции начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 122 УК Украины "Умышленное средней тяжести телесное повреждение" и проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

Как сообщала "Страна", под Киевом парень забил насмерть пенсионерку, потому что считал ее ведьмой.

Отметим, что по делу об изнасиловании в Польше задержали трех украинцев, которые не помогли жертве.