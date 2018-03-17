Инженеры Toyota создали прототип робота-баскетболиста, который умеет исполнять штрафные. Его обучили профессиональной технике, при которой мяч держится одной рукой, а бросок происходит за счет работы руки и ног.

Об этом сообщает The Verge.

Разработчики гуманоидных роботов, постоянно стараются делать их более ловкими, чтобы те могли выполнять произвольные сложные задачи, как и люди.

Поскольку сразу такого робота создать сложно, они создают роботов для узкой сложной задачи, и в рамках решения этой проблемы стараются найти новое техническое решение, которое можно будет применять и в других областях.

Спорт также рассматривается в качестве одного из таких источников новых технологий.

Инженеры из Toyota создали робота, умеющего играть в баскетбол. Поскольку игроки в баскетболе двигаются с большой скоростью и выполняют сложные маневры, разработчики решили ограничиться более простой частью игры — штрафными бросками.

Робот установлен на передвижной платформе, в которой располагается большая часть электронных компонентов. Сам робот имеет человекоподобное строение — ноги, сгибающиеся в коленях, руки, сгибающиеся в локтях и лучезапястном суставе, и голову. Во время броска робот ведет себя подобно профессиональным баскетболистам. Он приседает, сгибая ноги в коленях, и держит мяч одной рукой. После этого он распрямляет ноги и руку, а затем завершает бросок движением кисти.

Инженеры проверили своего робота, сравнив его с игроками команды Alvark Tokyo, выступающей в японской Б-лиге. Выяснилось, что, в отличие от игроков-людей, на протяжении серии бросков робот ведет себя стабильнее. Разработчики продемонстрировали броски робота на видео.

Баскетбол - не единственный вид спорта, который пытались роботизоровать. Например, существуют робот и дрон, умеющие играть в настольный теннис. Также разработаны гуманоидные роботы-лыжники, которые соревновались между собой в слаломе во время Зимних Олимпийских игр в Корее.

Видео: youtube.com/朝日新聞社

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