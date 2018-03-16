Глава МИД Великобритании Борис Джонсон во время недавней встречи с послом РФ Александром Яковенко не пожал руку.

Об этом рассказал посол России в Великобритании Александр Яковенко, передает РИА Новости.

"Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД. Естественно, что всем своим видом он (Джонсон - Прим.Ред.) продемонстрировал свое возмущение политикой России. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия", - сказал Яковенко.

Посол России отметил, что "отнесся к этому спокойно".

"Мы воспринимаем все эти вещи спокойно, для меня разговор с министром, даже при таком для них неприятном поводе - это всегда возможность поговорить и задать те вопросы, которые я хочу поставить", - добавил дипломат.

Мы разбирались, приведет ли покушение на экс-разведчика к войне между Россией и НАТО.

Как сообщала "Страна", названа дата, когда российские дипломаты покинут Великобританию.

"Они уедут 20 числа. Вместе с членами семей. Речь идет примерно о восьми десятках человек", - сообщил Яковенко.