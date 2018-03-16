Адвокат Цыганков со слов сотрудников СИЗО СБУ написал в Facebook, что экс-нардеп Шепелев объявил голодовку.

"Опять не допустили к клиенту Александру Шепелеву, теперь уже вместе с государственным органом пробации. Опять пытки и уговоры в отношении клиента. Странные представители стороны обвинения, неужели они думают, что если его избивали и он не дал нужных показаний , то его испугают уговоры обвинителей? Адвокаты теперь как десерт, только за хорошее повеление клиентам в СИЗО на Аскольдовом. По информации от сотрудников СИЗО Шепелев объявил голодовку", - написал Цыганков.

Фото: facebook.com/aayvengo

Как сообщала "Страна", ранее СБУ назначила судмедэкспертизу, которая определит, как давно сломали челюсть экс-нардепу Шепелеву.

Мы писали, что генпрокурор Луценко назвал избитого экс-нардепа Шепелева агентом ФСБ.

Ранее Шепелеву сломали челюсть и нос.