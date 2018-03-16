В Верховной Раде подготовили законопроект о мерах по недопущению возможности приносить в сессионный зал оружие.

Об этом сообщил нардеп от фракции "Блока Петра Порошенко" Владимир Арешонков в эфире телеканала "112 Украина".

"Сегодня утром я разговаривал с председателем Верховной Рады, который подтвердил, что аппарат Верховной Рады наработал проект закона, в котором предполагается принять целый ряд мер, которые сделают невозможным принос в помещение оружия, каких-либо взрывных устройств, которые создадут условия для того, чтобы с балконов, где сегодня находятся наши гости (масса журналистов с камерами - Прим.Ред.), могут упасть со второго этажа и так далее. Есть масса вещей, это технические вещи", - сказал он.

Видео: 112.ua

Как сообщала "Страна", в Народном фронте и БПП придумали причину - пистолет, по которой они вывели Савченко из зала Рады. До этого представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что Савченко вывели из Рады из-за угрозы с ее стороны.

Отметим, что Савченко готова отдать звезду Героя Украины Порошенко.