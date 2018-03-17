Сотрудники Принстонского университета с коллегами из университетов Ратгерса и Тафтса и независимых организаций Climate Central и ICF International рассказали о возможных последствиях повышения глобальной температуры. Об этом пишет Naked Science.

Они изучили данные датчиков, которые следят за приливами, отливами и изменениями уровня моря в прибрежных районах, а затем обратились к теории экстремальных значений. В результате специалисты пришли к выводу, что к 2150 году кажущаяся незначительной разница между температурами в 1,5 и 2°C может привести к тому, что под водой окажутся земли, где сейчас проживает 5 миллионов человек, включая 60 000 жителей малых островных государств.

"Многие считают, что следование принципам Парижского соглашения спасет всех от климатических катастроф, – говорит ведущий автор исследования, аспирант Принстонского университета Расмуссен. – Но мы доказали, что в любом случае человечество будет сталкиваться с частыми прибрежными наводнениями".

По мнению исследователей, при повышении температуры на 1,5 градуса уровень моря будет по-прежнему расти, и в конце XXI века на Нью-Йорк каждые пять лет будут обрушиваться ураганы, подобные "Сэнди" – одному из самых мощных тропических циклонов.

Более того, эксперты прогнозируют, что даже если глобальная температура стабилизируется, уровень Мирового океана будет продолжать увеличиваться из-за того, что углекислый газ остается в атмосфере в течение длительного времени, а ледяные щиты медленно реагируют на потепление и не успевают охлаждать поверхность Земли.

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