Компания Apple разослала приглашения на свое мероприятие, посвященном "творчески новым идеям для учителей и студентов".

На презентации, которая запланирована на 27 марта, могут быть представлены "бюджетные" iPad, призванные конкурировать в сегменте гаджетов для учебного процесса.

Об этом сообщает The Verge.

Мероприятие состоится не в недавно открывшемся кампусе Apple Park в Купертино, а в одной из школ в Чикаго.

Чикагский совет по образованию недавно добавил компьютерную науку в качестве требования к выпуску для всех государственных школ в городе, что сделало его, по-видимому, подходящим местом для мероприятия Apple.

В самом приглашении не так много подсказок, лишь стилизованный логотип компании, который как бы нарисован с помощью Apple Pencil на iPad и фраза "Let’s take a field trip"("давайте совершим поездку").

Как сообщала "Страна", Apple остановила производство iPhone 8 Plus на одном из двух заводов. Причиной остановки стали несертифицированные комплектующие.

Отметим, что Обама начнет вести собственное шоу на видеоплатформе Netflix.