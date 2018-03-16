Генпрокурор Луценко пообещал взять под свой контроль обыски на "Новой почте"
Генеральный прокурор Юрий Луценко берет под личный контроль расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта" и других родственных предприятий по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
"По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах. На следующей неделе Генеральный прокурор заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей ООО "Новая почта". Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО "Новая почта" не будет получено, уголовное производство будет закрыто", - говориться в сообщении Ларисы Сарган.
Фото: facebook.com/LarysaSargan/
Ранее соучредитель "Новой Почты" Владимир Поперешнюк сообщил об обысках в офисах компании в Киеве, Полтаве и Харькове. "Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Убирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", - написал он.
Также мы писали о недавних массовых обысках ГПУ в рамках борьбы с "вражеской агентурой".