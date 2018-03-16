Генеральный прокурор Юрий Луценко берет под личный контроль расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО "Новая почта" и других родственных предприятий по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.3 ст.212 УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах. На следующей неделе Генеральный прокурор заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей ООО "Новая почта". Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО "Новая почта" не будет получено, уголовное производство будет закрыто", - говориться в сообщении Ларисы Сарган.

Фото: facebook.com/LarysaSargan/

Ранее соучредитель "Новой Почты" Владимир Поперешнюк сообщил об обысках в офисах компании в Киеве, Полтаве и Харькове. "Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Убирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", - написал он.

Также мы писали о недавних массовых обысках ГПУ в рамках борьбы с "вражеской агентурой".