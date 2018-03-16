Минздрав официально отменил талоны, медкарты студентов и ребенка
Медицинским работникам больше не нужно заполнять, обрабатывать и хранить учетные формы.
Официально отменены талоны и отчетность по диспансерному наблюдению. Также больше не будет медкарт студентов, а медкарта ребенка для поступления в школу и детский больше не нужна.
Соответствующие изменения предусмотрены приказом Минздрава от 26 января 2018 года № 157, который вступил в силу 13 марта.
Также Минздрав переходит на новую модель вызовов врачей на дом и использования классификации ICPC-2 в ежедневной практике врачей.
Утратили силу следующие формы:
- № 025-2/о "Талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов";
- № 030/о "Контрольная карта диспансерного наблюдения";
- № 025-3/о "Медицинская карта студента";
- № 025-4/о "Талон на прием к врачу";
- № 025-6/о "Талон амбулаторного пациента";
- № 026/о "Медицинская карта ребенка (для дошкольного и общеобразовательного учебных заведений)";
- № 031/о "Книга записи вызовов врачей на дом".
Бумажные талоны заменит обновленная форма № 074/о "Журнал регистрации амбулаторных пациентов". Эта форма будет стандартом учета визитов пациентов в медицинских информационных системах и будет формироваться автоматически из записей амбулаторной карты. На переходном этапе учреждения первичной медицинской помощи, которые пока не компьютеризированы, должны будут вести такую ведомость в бумажной форме.
Упрощена и форма обобщения учета визитов № 039/о "Ведомость учета посещений пациентов". Диспансеризацию заменят регулярные осмотры по группам риска.
С 13 марта для поступления в школу или в детский сад медкарта не нужна. Ее не имеют права требовать от родителей.
Порядок осмотра детей в учебные заведения ожидают изменения, о которых Минздрав проинформирует позже.
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