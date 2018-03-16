В Украине участились случаи шантажа, "за защиту от DDoS-атак". Так, хакерская группа LisardSquad рассылает письма, в которых "уведомляет" компании о предстоящих кибератаках.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции.

Для предотвращения "запланированной" кибератаки, злоумышленники требуют заплатить им 3 ВТС (биткойна). В случае неуплаты, комиссия увеличивают на 5 ВТС за каждый день "просрочки".

Специалисты Департамента проводят необходимые розыскные мероприятия и подчеркивают, что перечисление средств не гарантирует полноценную защиту от атак. Эффект данных писем усиливается еще и тем, что в последнее время наблюдается все больше случаев использования нового вектора DDoS-атак - через протокол Memcached.

Эксперты советуют администраторам серверов с указанным протоколом следующее:

проверить факт наличия уязвимости в конфигурациях сервиса;

убедиться, что протокол Memcached прослушивает исключительно локальный интерфейс или только те интерфейсы, которые не имеют прямого доступа к Интернету, а также защищены соответствующими настройками фаервола;

включить систему логирования, чтобы фиксировать все факты вмешательства в работу серверов Memcached посторонних лиц.

Как сообщала "Страна", хакер обнаружил в Windows критическую ошибку, которая вызывает синий экран смерти. Под угрозой вторжения хакеров оказались все компьютеры, планшеты и смартфоны, на которых установлена операционная система Windows 8.1 и серверной модификации Windows Server 2012 R2.

Отметим, что в Германии хакеры атаковали базу данных правительства.