Киев выбыл из десятки самых дешевых городов мирa и поднялся с 124-го на 110 место в рейтинге. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Worldwide Cost of Living 2018, который подготовило издание The Economist.

Самым дешевым городом мира стала столица Сирии - Дамаск. В десятке дешевых городов оказались Каракас, Алматы, Лагос, Бенгалуру, Карачи, Алжир, Ченнаи, Бухарест, Нью Дели.

Фото: eiu.com

В десятку самых дорогих для жизни городов попали Сингапур, Париж, Цюрих, Гонконг, Осло, Женева, Сеул, Копенгаген, Тель-Авив, Сидней.

Как отмечают авторы исследования, главной причиной для изменений в рейтинге продолжают выступать колебания валютных курсов.

Из-за падения курса доллара ни один из городов США не смог войти в десятку. Эксперты отмечают, что стоимость жизни в городах зависит от их местоположения на карте мира: для европейских городов определяющим фактором являются цены на сферу услуг, для азиатских - стоимость продуктов.

Как сообщалось, Киев назвали самым дешевым городом мира для туристов в 2018 году.

Как сообщала "Страна", ранее Bloomberg назвал самый дорогой и самый дешевый город планеты для жизни.

Ранее мы писали, что в Киеве заметили самый дешевый автомобиль в мире.

Также стало известно, что в Украине самый дешевый в Европе черный хлеб.