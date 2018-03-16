"В то, что я слышал - я верю". Гройсман считает, что Надежда Савченко психически нездорова
Премьер Гройсман верит информации генпрокурора Луценко о подготовке теракта в Верховной Раде Надеждой Савченко.
Об этом премьер Украины заявил в эфире радио "Новое время", передают Украинские новости.
При этом премьер-министр заявил, что не видел самих материалов дела, но генеральному прокурору - верит.
"То, что я слышал, - я в это верю. И я считаю, что это проблема психического здоровья. Знаете, ненависть никогда не рождает ничего хорошего", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.
Кроме того, по его словам, многие из протестных акций сейчас являются проплаченными.
Надежда Савченко рассказала "Стране" об обвинениях в свой адрес и роли майора "Кедра".
Также она раскрыла номер своего телефона и рассказала, кому помогает.
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