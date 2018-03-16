Представители Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия) и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ рекомендовали Украине отменить требование подачи электронных деклараций для антикоррупционных организаций до 1 апреля.

Об этом говорится в общих рекомендациях "Венецианской комиссии" и БДИПЧ ОБСЕ, одобренных в Страсбурге (Франция) в пятницу, 16 марта передают Украинские новости.

В выводах комиссии отмечается важность реализации планов Украины относительно отмены требований е-деклараций для антикоррупционных активистов до 1 апреля - крайнего срока подачи первых деклараций.

В заключении рассматриваются законопроекты, вносящие изменения в законодательные акты и Налоговый кодекс Украины о налоговой отчетности и усилении публичного раскрытия детальной финансовой информации, которая должна быть представлена организациями гражданского общества, общий годовой доход которых превышает 14 350 евро.

Как говорится в рекомендациях, строгие требования к финансовой отчетности и раскрытию информации для организаций гражданского общества в сочетании с суровыми санкциями, вероятно, будут иметь крайне негативное влияние на гражданское общество в Украине и должны быть полностью изъяты или существенно сужены.

В комиссии считают, что новый режим финансовой отчетности и раскрытия информации, если он будет имплементирован, будет противоречить свободе объединений, праву на уважение частной жизни и запрету дискриминации.

"Даже если существуют признаки отмывания денег, правильным ответом будет уголовное расследование против конкретных неправительственных организаций, а не требование к отчетности. "Венецианская комиссия" и БДИПЧ ОБСЕ не видят необходимости в таких поправках и рекомендуют их или полностью удалить, или, по крайней мере, существенно сузить", - говорится в заключении.

Отмечается, что общественные объединения не должны подвергаться более жестким требованиям по финансовой отчетности и раскрытию информации, чем другие некоммерческие организации, предприятия или другие юридические лица, и должны быть обеспечены теми же правами, что и другие юридические лица.

Порог дохода для организаций, которых касаются новые требования, должен быть значительно увеличен, а к организациям, которые не получили какой-либо общественной поддержки, должны применяться менее жесткие требования.

Отмечается, что проекты поправок должны пройти эффективные консультации в течение всего процесса разработки и принятия.

При этом в консультациях необходимо участие организаций гражданского общества, на которые повлияет вступление в силу этого законодательства.

Как сообщала "Страна", в Евросоюзе назвали условие для выделения новой помощи Украине. Условием поддержки также является программа реформ в Украине.

Напомним, что Могерини призвала удвоить усилия по борьбе с коррупцией в Украине.