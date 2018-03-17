Кабмин внес изменения в Порядок использования средств, предусмотренных в Госбюджете для выполнения обязательств Украины в сфере международного научно-технического сотрудничества.

Так, выделены средства для участия Украины в Программе оценки PISA.

Из этих средств будет оплачен членский взнос в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за участие Украины в международном исследовании качества образования PISA. Это позволит Украине уже в этом году впервые приобщиться к оценке.

В этом исследовании сравниваются образовательные системы около 80 стран мира посредством измерения компетентностей учащихся по чтению, математике и естественным дисциплинам, прямо не связанных с овладением школьными программами. Также большое внимание в PISA уделяется изучению факторов, влияющих на успешное обучение.

Кроме того, выделены средства на внедрение Сертификационного экзамена по украинскому языку как иностранному.

В частности, за счет этих средств разработают учебно-методические материалы и напечатают учебные программы, тесты, требования тестам, учебным пособиям по уровням А1, А2, В1, В2, С1, С2.

В Кабинете министров объясняют, что необходимость в таком экзамене возникла из-за того, что все больше людей хотят подтвердить свое знание украинского языка. Это, например, зарубежные украинцы, иностранцы, беженцы, мигранты и все остальные, кому надо подтвердить знание украинского языка как иностранного для трудоустройства, обучения и т.д.

Соответствующие изменения утверждены на заседании Кабмина 14 марта.

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