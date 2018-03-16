Предварительно рассмотрен законопроект об усилении борьбы с нарушителями правил охоты, рыболовства и лесопользования.

Предложенный текст документа обсудили на заседании парламентского комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, передает Юрлига.

Так, предложенным проектом предусматривается:

- запретить охоту с применением или использованием тепловизоров, а также с нарушением правил обращения с охотничьими животными при охоте на них, определенных статьей 20 Закона "О защите животных от жестокого обращения";

- запретить сплошные, постепенные и комбинированные рубки в лесах, в которых выделены особо защитные лесные участки;

- детализировать перечень природоохранных органов, должностные лица которых могут быть уполномочены проводить досмотр вещей;

- расширить перечень органов, должностные лица которых имеют право изымать вещи и документы, являющиеся орудием или непосредственным объектом правонарушения, обнаруженные при задержании, личном досмотре или досмотре вещей.

Указанные выше права планируется предоставить должностным лицам Госэкоинспекции, службы государственной охраны природно-заповедного фонда, центральных органов исполнительной власти, реализующих государственную политику в сферах лесного и охотничьего хозяйства.

В своем заключении Минагрополитики выразило замечания относительно изменений в Лесной кодекс, поскольку леса, в которых выделены особо защитные лесные участки, независимо от воли человека могут повреждаться пожарами, вредителями, болезнями леса и другими стихийными бедствиями. Ликвидация последствий такого повреждения лесов требует проведения соответствующих мероприятий, предусмотренных законодательством, в том числе - рубок.

Минагрополитики считает, что законопроект нуждается в доработке, а Минэкологии в своем заключении сообщило об отсутствии замечаний к проекту.

Главное научно-экспертное управление высказало ряд замечаний, и считает, что по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект может быть принят за основу с последующим учетом высказанных замечаний.

Комитет рекомендовал Верховной Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять соответствующий законопроект № 7464 за основу.

Как сообщала "Страна", в Закарпатской области на границе задержали вооруженных до зубов браконьеров. В 300 метрах от границы пограничники обнаружили автомобиль и двух человек с оружием, которые попытались скрыться.

Отметим, что в парке Лимпопо в ЮАР львы съели браконьера и оставили голову.