Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует постепенное потепление с 23 марта. Об этом после заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил журналистам директор Гидрометцентра Николай Кульбида, передают Украинские Новости.

"Хотел бы обратить внимание на снижение температурного режима в Украине, которое произойдет уже в ближайшие сутки и продлится где-то до 23 марта", - сказал он.

Кульбида отметил, что с 17 марта ожидается снижение температуры, которое достигнет -9...-19 градусов в ночное время и до -7...-12 градусов - днем.

Он добавил, что наиболее сложные погодные условия следует ожидать в северных, центральных и западных областях.

На территории Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областей температура воздуха будет на 4-5 градусов выше, чем на остальной территории Украины.

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