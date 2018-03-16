В партии Саакашвили "Рух новых сил" (РНС) возмутились появлению на Майдане Независимости металлических конструкций накануне проведения 18 марта "Марша за отставку Петра Порошенко".

Об этом в пятницу, 16 марта сообщил народный депутат Украины, один из лидеров "РНС" Юрий Деревянко.

"На Майдане Независимости и Крещатике появились угловатые огромные конструкции. Это уже традиционные конструкции, которые власть каждый раз выставляет на Майдане, чтобы помешать нашему Вече", - написал Деревянко.

Он отметил, что в предыдущие разы власть "прикрывалась Героями Небесной Сотни", а на этот раз "прикрывается аннексией Крыма".

"Мы выходим на мирный Марш 18 марта в 12:00 на Майдане Независимости в Киеве и большинстве украинских городов, чтобы потребовать добровольной отставки Порошенко. Мы говорим, что Крым - это Украина. Мы говорим "нет" манипуляциям Путина и режима Порошенко. Мы говорим "нет" российским выборам на территории Крыма 18 марта", - подчеркнул Деревянко.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что "Рух новых сил" подал на 18 марта заявку на проведение Марша с требованием отставки президента П.Порошенко с 11:00 до 14:00 по маршруту: проезжая часть ул. Крещатик (на пересечении с Алеей Героев Небесной Сотни) – ул. Банковая (Администрация президента Украины) – ул. Шелковичная – ул. Грушевского (Верховная Рада Украины и Кабинет министров Украины) – ул. Крещатик.

При этом 18 марта на Майдане Независимости с 11:30 будет проходить выставка и флэшмоб "Зеркало истории: мне болит Крым", которые проводит общественная организация "Развитие ради будущего". Организаторы указали, что их мероприятия будут проводиться на Майдане с 15 марта по 15 апреля.

Кроме того, 18 марта с 12:00 общественная организация "Государство будущего" будет проводить демонстрацию под названием "Рупор молодежи Украины".

Фото: facebook.com/derevyanko.yuriy

Видео: facebook.com/derevyanko.yuriy

Как сообщала "Страна", адвокаты Саакашвили подали иск в ЕСПЧ о жестоком обращении с Михо. Защита также обжалует факты незаконного задержания Саакашвили несколько раз с декабря 2017 года без соответствующих на то правовых оснований.

Отметим, что суд оставил в силе обвинительный акт против Сакварелидзе по делу о прорыве границы.