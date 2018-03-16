В кафе "Пузатая Хата" на Подоле в Киеве обнаружили тело мужчины с перерезанным горлом. Бывшая с ним девушка рассказала, что увидела уже окровавленного спутника, когда возвращалась в заведение за позабытой карточкой.

Об этом сообщает УНИАН.

Так, 29-летний киевлянин и его подруга пообедали в ресторане, а когда вышли, выяснилось, что девушка забыла там банковскую карточку.

Она вернулась и когда снова была у выхода, увидела своего парня всего в крови. Очевидцы рассказали, что мужчина несколько раз сам ударил себя ножом в шею.

Одна из свидетелей застала его еще живым и пыталась оказать первую помощь. По ее словам, его подруга стояла рядом на коленях и уговаривала его держаться.

Как сообщала "Страна", произошло это на входе в заведение, где и обнаружено тело. Тело обнаружили в 11:30 прямо на входе в общепит. На входе в заведении лужа крови.

Отметим, что в Киеве на Подоле мужчина начал стрельбу в магазине после ссоры с кассиром.