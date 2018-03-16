Российские дипломаты, которых Великобритания высылает из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля, покинут страну 20 марта.

Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко, передает "РИА Новости".

"Они уедут 20 числа. Вместе с членами семей. Речь идет примерно о восьми десятках человек", - сообщил Яковенко.

По словам Терезы Мэй заявила, что теперь уже нет сомнений в том, что именно российское руководство стоит за атакой в Солсбери. 15 марта глава МИД Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что имеются "очень сильные доказательства того, что это Россия". Он также пообещал в будущем передать образцы яда, найденного в организме Скрипаля, экспертам.

А 16 марта Джонсон заявил, что приказ отравить Скрипаля исходил лично от Путина. "Мы думаем, что высока вероятность, что это был его приказ использовать нервно-паралитический агент на улицах Великобритании, улицах Европы, впервые со времен Второй мировой войны", - заявил руководитель британского МИД.

Вместе с тем у Путина отвергли все обвинения Британии по делу Скрипаля.