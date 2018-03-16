На окружной дороге в Харькове столкнулись грузовик Scania и легковой автомобиль "ГАЗ". Водитель фуры госпитализирован.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Машины двигались во встречном направлении и столкнулись. В результате этого фура слетела с трассы, перевернулась и загорелась. Огонь также перекинулся на автомобиль "Волга".

"ГосЧС удалось потушить возгорание. По словам очевидцев, на месте работает полиция и медики", – поделились спасатели.

В результате происшествия пострадал 50-летний водитель грузовика. Мужчина доставлен в 4-ю больницу скорой и неотложной медицинской помощи города Харькова.

Фото: hk.npu.gov.ua

Видео: youtube.com/Харьков LIVE

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