Арабский миллиардер Саид Аль-Фалас хочет купить итальянский футбольный клуб "Милан". Он является владельцем International Triangle и членом семьи Аль Мактум, которая правит эмиратом Дубай (ОАЭ).

Об этом передает ТСН со ссылкой на итальянские СМИ.

Нынешний владелец "россонери" Ли Йонхон имеет определенные финансовые трудности и даже может обанкротиться.

Если это произойдет, клуб может перейти в собственность фонда Elliot Management, у которого бизнесмен в свое время брал кредит на покупку "Милана".

На текущий момент команда находится на шестой строчке чемпионата Италии по футболу - Серии А.

Как сообщала "Страна", безвизовый режим с ОАЭ заработал в последний день 2017 года.

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