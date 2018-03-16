Член королевской семьи Дубая хочет купить "Милан" - СМИ
Арабский миллиардер Саид Аль-Фалас хочет купить итальянский футбольный клуб "Милан". Он является владельцем International Triangle и членом семьи Аль Мактум, которая правит эмиратом Дубай (ОАЭ).
Об этом передает ТСН со ссылкой на итальянские СМИ.
Нынешний владелец "россонери" Ли Йонхон имеет определенные финансовые трудности и даже может обанкротиться.
Если это произойдет, клуб может перейти в собственность фонда Elliot Management, у которого бизнесмен в свое время брал кредит на покупку "Милана".
На текущий момент команда находится на шестой строчке чемпионата Италии по футболу - Серии А.
Как сообщала "Страна", безвизовый режим с ОАЭ заработал в последний день 2017 года.
Отметим, что принц Дубая на Gelandewagen вытащил застрявший в песке грузовик.