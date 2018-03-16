СБУ выявила нарушения в тендере на ремонт мостов в Николаеве, которые являются составными автомагистралей государственного и регионального значения. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Горсовет объявил торги почти на семь миллионов гривен по закупке услуг по содержанию, обслуживанию и охраны Южнобужского и Ингульского мостов. Победителем аукциона стала местная фирма, которая предложила самое выгодное ценовое предложение. В ходе проведения торгов сотрудники СБУ обнаружили, что коммерческая структура не имеет необходимого опыта и ресурсов для предоставления необходимых услуг не соответствует квалификационным требованиям", - говорится в сообщении.

Как отмечается, СБУ сообщила соответствующий орган городского совета о выявленных недостатках, после чего результаты торгов были отменены. Планируется проведение нового аукциона.

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