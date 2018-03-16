Известная российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева показала в соцсети, насколько она была рада выпавшему снегу. Артистка опубликовала в Instagram фото, на котором она запечатлена лежащей в снегу.

"Обожаю зиму и снег! Шикарный загар! И моя подруга Маша перешила мне надоевшую куртку! Ура! Мы сами себе делаем настроение!" – написала в соцсети Лариса Гузеева.

Ранее "Страна" писала о том, что 51-летняя украинская актриса Ольга Сумская не постеснялась опубликовать свое фото, где у нее на лице не видно следов косметики.

Также недавно стало известно, что украинский певец Monatik, выступая в беларуси, упал со сцены, но отнесся к казусу с юмором и опубликовал видео инцидента в соцсети.