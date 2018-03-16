Дональд и Мелания Трамп приняли в Белом доме премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, который прибыл в Вашингтон с официальным визитом. Для встречи с важным чиновником Мелания Трамп выбрала наряд из коллекции модного дизайнера Brandon Maxwell.

Зеленое платье с леопардовым принтом идеально подчеркнуло подтянутую фигуру первой леди США. Как сообщают зарубежные СМИ, стоимость наряда - около 1590 долларов. Завершали образ Мелании лодочки Christian Louboutin.

Фото: twitter.com/flotus

Фото: ok-magazine.ru

Фото:brandonmaxwellstudio.com

Дональд и Мелания были приветливы друг с другом и даже держались за руки. Разительную перемену в отношениях супругов заметили журналисты, учитывая слухи о связи Трампа с порнозвездой Стефани Клиффорд.

Как сообщала "Страна", ранее Мелания Трамп поразила новым стильным образом - пальто Dolce&Gabbana и золотистые туфли.

Ранее Мелания блеснула на Балу губернаторов в кружевном платье Dolce&Gabbana.

Мы писали, что Мелания Трамп выступила в Белом доме в розовом платье и с пламенной речью.