На Львовщине в селе Подгорцы Львовской области хозяйка домовладения провалилась в четырехметровую пропасть, которая образовалось прямо у нее под ногами на территории домовладения. Об этом передает ТСН.

Сообщается, что пострадавшая женщина 40 минут звала на помощь. В результате на ее крики прибежали соседи, которые и вызвали спасателей. Те спустились за потерпевшей по лестнице и подняли на поверхность спасательной косынкой.

У женщины сломано плечо. По предварительным данным, яма образовалась из-за подмыва почвы – неподалеку от места происшествия находится колодец.

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