Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не собирается баллотироваться на пост президента Украины. Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

"У меня всегда есть готовность к ответственности, но у меня нет никакого желания и никаких планов баллотироваться в президенты Украины", - отметил он.

Напомним, что до этого Владимир Гройсман заявил, что в Украине необходимо упростить законодательный процесс для ускорения принятия решений, необходимых для дальнейшего развития.

Также 27 февраля Владимир Гройсман заявил о своем намерении принять участие в ближайших выборах в Верховную Раду. Он отметил, что будет "участвовать, чтобы бороться за принятие конкретных решений".

Как сообщала "Страна", ранее стало известно, что Гройсман готов разорвать программу экономического сотрудничества с Россией.

Мы писали, что Гройсману понравилась школа в Риге, где предметы преподают на языке украинского нацменьшинства.

Ранее Гройсман опроверг договоренности "Народного фронта" и БПП о квотах и объединении.