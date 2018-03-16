В Генеральной прокуратуре подтвердили проведение обысков в офисах и на складах "Новой Почты" по всей Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Юрий Луценко Лариса Сарган.

"В рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая Почта" в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр. Все следственные действия происходят следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона"- написала Сарган на своей странице в Facebook.

Она добавила, что пока не может сообщить деталей уголовного производства - только лишь подтверждение факта обысков и соответствующих следственных действий.

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Ранее соучредитель "Новой Почты" Владимир Поперешнюк сообщил об обысках в офисах компании в Киеве, Полтаве и Харькове. "Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Убирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", - написал он.

Также мы писали о недавних массовых обысках ГПУ в рамках борьбы с "вражеской агентурой".