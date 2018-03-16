Правоохранительные органы Великобритании начали расследование дела об убийстве соратника Бориса Березовского Николая Глушкова, говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

"Контртеррористическая группа Службы столичной полиции, которая с самого начала ведет расследование, в настоящий момент расценивает смерть господина Глушкова как убийство", - отмечается в заявлении, обнародованном в пятницу.

Согласно данным британских правоохранителей, смерть Глушкова наступила в результате "сдавливания шеи". К таким выводам следователи пришли по результатам паталогоанатомической экспертизы.

При этом в заявлении подчеркивается, что следствие пока не выявило связи между смертью Глушкова и отравлением в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"На данный момент нет ничего, что позволило бы предположить связь с попытками убийств в Солсбери, и нет никаких свидетельств того, что он (Глушков - Прим. Ред.) был отравлен", - написано в заявлении.

Также в Скотланд-Ярде пояснили, что опасности для здоровья британцев в связи с расследованием обстоятельств смерти Глушкова нет.

Глушков скончался в Лондоне от удушья, заявил 14 марта российскому "Интерфаксу" в среду источник в его окружении на условиях анонимности.

"Глушков скончался от удушья, основная версия на сегодняшний день - это суицид, криминальная не рассматривается. Назначена экспертиза, которая установит способ удушения", - сказал источник.

Как сообщала "Страна", следком возбудил дело по отравлению дочери Скрипаля и смерти соратника Березовского .

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