В окружении Порошенко начали подготовку поправок в Конституцию Украины, которые должны законодательно закрепить желание вступить в ЕС и НАТО.

Об этом он заявил во время поездки на Донбасс, передает УП.

"Я уже отдал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию, которые на уровне основного закона закрепят наше стремление к вступлению в НАТО и Европейский Союз", - заявил Порошенко.

В начале марта Порошенко заявлял, что его команда размышляет над тем, как зафиксировать в Конституции стратегию вступления Украины в Европейский Союз и Североатлантический альянс.

Опрос группы "Рейтинг", проведенный в декабре 2017 года и представленный в феврале 2018 года, показал: вступление в ЕС в случае референдума поддержали бы 52% (против – 27%), вступление в НАТО – 43% респондентов (34% против).

Как сообщала "Страна", послы ЕС и США расритиковали законопроект Порошенко о нацбезопасности. В документе говорится, что законопроект "О национальной безопасности Украины" не предусматривает парламентского контроля за деятельностью Службы безопасности Украины (СБУ), что является одним из фундаментальных требований по приближению к НАТО.

Также мы писали о том, что поддержка вступления в НАТО оказалась самой низкой в восточных и южных областях Украины.

Напомним, что Украины, Грузии и Молдовы не оказалось в официальном плане расширения Евросоюза. Вступить в ЕС предложат Сербии, Черногории, Албании, Боснии и Герцеговине, Косово и Македонии.