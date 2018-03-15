Певец Monatik упал со сцены во время концерта в Беларуси
Украинский певец Monatik упал со сцены на своем концерте в Минске. При этом артист не постеснялся опубликовать в соцсети видео инцидента и вообще отнесся с юмором к произошедшему казусу.
"Минск звучит сногсшибательно! Спасибо всем и лично каждому, кто разделил с нами эти незабываемые эмоции!" – написал исполнитель.
На видео видно, что несмотря на конфуз, украинский певец не растерялся и уверено продолжил выступление.
Певец отметил свой пост хештегами "упали в любовь", "ударились в танцы" и "кто не падал, тот не поднимался".
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