МВД усилило охрану правопорядка в Киеве. Об этом сообщила заместитель директора Департамента коммуникации МВД Украины Виктория Навроцкая на своей странице в Facebook.

"К круглосуточному патрулированию привлечены подразделения патрульной полиции, превентивного блока, кинологи и военнослужащие Нацгвардии, а также антиконфликтные группы", - написала она.

Дополнительные усиленные наряды заступают на службу с целью противодействия преступности и недопущению попыток дестабилизации оперативной обстановки.

Также она подчеркнула, что правоохранители ориентированы на превентивную работу, прекращение правонарушений и мгновенное реагирование на сообщения от граждан.

Фото: facebook.com/victoria.navrotskaya

Напомним, в день голосования на выборах президента России в Украине усилят охрану российских дипломатических учреждений.

В украинском МВД заявили, что не намерены пускать граждан РФ, проживающих на территории Украины, на избирательные участки для голосования на выборах президента России.

Ранее представители украинских националистических движений (ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус") в совместном заявлении подчеркнули, что не допустят проведения выборов президента РФ на территории Украины. Для выполнения своей цели они пообещали блокировать здания, где будет проходить голосование, а гражданам России, которые на него придут, намерены устраивать "коридоры позора".

Ранее в ЕС заявили, что не признают выборы президента России на территории Крыма.

Мы писали, что в Украине откроют четыре избирательных участка на выборы 18 марта.