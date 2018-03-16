В пятницу, 16 марта в офисах "Новой почты" в Киеве, Полтаве и Харькове начались обыски. Их проводят представители ГПУ.

Об этом рассказал соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк.

"Сейчас в офисах Новой Почты в Киеве, Полтаве и Харькове проводится обыск представителями Генеральной прокуратуры Украины. Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Убирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране", - написал он.

Фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk

Также об обысках в "Новой Почте" сообщила адвокат "Союза Юристов Украины" Катерина Коваль.

Фото: facebook.com/groups/radaadvokativ

"Нова пошта" основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, Автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.

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