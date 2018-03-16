Группа народных депутатов предлагает внести в закон "О лекарственных средствах" положение, которое обяжет согласовывать тексты рекламы лекарственных средств с Министерством здравоохранения Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующий законопроект (8136) был зарегистрирован в Раде 15 марта. Его инициаторами выступили Татьяна Бахтеева, Игорь Шурма, Олег Мусий, Андрей Помазанов.

Проектом предлагается также запретить изображение в рекламе лекарств лиц, которые не являются врачами или другими медицинскими работниками и предоставляют информацию о лечебном эффекте от применения препарата или медизделия.

Также авторы законопроекта считают необходимым запретить участие детей в рекламе медпрепаратов.

Как известно, сейчас, согласно положению о Министерстве здравоохранения, ведомство осуществляет только согласование текстов рекламы пищевых продуктов для специального диетического потребления, функциональных пищевых продуктов и диетических добавок.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что документ был разработан с целью борьбы с самолечением, неотъемлемой частью которого является высокий доступ населения к безрецептурным препаратам.

В Украине в настоящее время зарегистрировано и реализуется через аптечные сети более 20 тысяч наименований лекарственных средств, 50% из них - безрецептурные препараты.

На протяжении последних десяти лет в Государственный экспертный центр (ГЭЦ) при Министерстве здравоохранения Украины поступила информация о 400 случаях побочных реакций разной степени тяжести, которые возникли вследствие применения препаратов без рекомендации врача.

"Статистика свидетельствует, что в половине случаев люди покупают и употребляют лекарства, которые им не нужны. При этом, по данным социологических исследований, постоянно покупают лекарства в Украине около 40% взрослого населения, а занимаются самолечением более 50% людей", - отмечено в сопроводительных документах.

Как сообщалось, реклама лекарственных средств, медицинского оборудования и изделий медицинского назначения (ИМН) составляет около 30% от общего объема рекламной продукции на телевидении.

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Также мы писали, что в Украине введен полный запрет на продажу, хранение и реализациюлекарственного препарата "Пектолван Ц" во флаконах №1 по 100 мл с дозировочной ложечкой производства ПАТ "Фармак" Украина серий 270817, 280817, 290817, 300817, 310817, 321017.