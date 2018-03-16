В Сети опубликовали изображение нового смартфона Nokia 9, который станет "флагманом" компании. Новинка обзаведется безрамочным дисплеем, а также "монобровью" в его верхней части.

Об этом передает techno.bigmir.net.

Снимок появился в китайской соцсети Weibo. В верхней части смартфона можно заметить "введенный Apple" вырез экрана.

Nokia 9 оснастили сразу двумя фронтальными камерами, которые смогут обеспечить создание селфи-снимков высочайшего качества.

Технические специалисты полагают, что в качестве дисплея в Nokia 9 будет использована матрица типа AMOLED, отличающаяся высокой энергоэффективностью и повышенным качеством изображения.

Фото: techno.bigmir.net

Как сообщала "Страна", в Великобритании уже поступили в продажу первые экземпляры легендарного телефона Nokia 3310. "Оригинал" Nokia 3310 был снят с производства в 2005 году.

Напомним, что обанкротилась знаменитая компания по производству элитных мобильных телефонов.