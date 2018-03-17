В Минздраве сообщили, чем будет заниматься врач первичного звена медицинской помощи
С введением системы финансирования первичного звена медицинской помощи врачи должны будут предоставлять медпомощь при неотложных состояниях, заниматься профилактикой хронических, инфекционных заболеваний и предоставлять консультации относительно здорового образа жизни.
Об этом говорится в разъяснении Министерства здравоохранения.
Как отмечается, с переходом на новую систему финансирования первичного звена медицинской помощи терапевты, педиатры и семейные врачи будут предоставлять населению четко определенный перечень медицинских услуг, в частности:
- непосредственное предоставление первичной медицинской помощи пациентам;
- формирование и контроль выполнения плана обследований и лечения, анализ результатов исследований, назначение медицинских препаратов и других лечебных мероприятий;
- предоставление медицинской помощи пациентам в неотложном состоянии;
- направление в соответствии с медицинскими показаниями пациента, не нуждающегося в экстренной медицинской помощи, для предоставления ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;
- координация работы с другими звеньями медицинской помощи;
- ведение пациентов, болеющими социально опасными инфекционными заболеваниями в соответствии с законодательством;
- осуществление иммунопрофилактики в соответствии с действующим законодательством;
- консультирование относительно здорового образа жизни;
- проведение мероприятий массовой и индивидуальной профилактики инфекционных заболеваний;
- оценка индивидуальных рисков заболеваний и консультирование по вопросам профилактики;
- разработка индивидуальных программ обследования и наблюдения за здоровьем;
- информирование пациента относительно национальных скрининговых программ и выполнения других функций в соответствии с законодательством или к программе;
- динамическое наблюдение за неосложненной беременностью;
- осуществление медицинского ухода за здоровым ребенком;
- ведение больных с психическими расстройствами, в частности, учитывая рекомендации специалиста;
- предоставление паллиативной помощи, охватывающей:
- оценку степени боли;
- назначение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
- лечение болевого синдрома;
- оформление рецептов на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры в соответствии с действующим законодательством;
- координация и организация выполнения лабораторных исследований, проведение сбора биологического материала;
- проведение лабораторных исследований, в том числе с использованием быстрых тестов;
- назначение лекарственных средств с оформлением документов в соответствии с законодательством;
- подготовка медицинской документации для направления лиц с признаками стойкой потери работоспособности на медико-социальную экспертизу и на медико-социальную реабилитацию;
- оформление справок, форм, листков неработоспособности.
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