С введением системы финансирования первичного звена медицинской помощи врачи должны будут предоставлять медпомощь при неотложных состояниях, заниматься профилактикой хронических, инфекционных заболеваний и предоставлять консультации относительно здорового образа жизни.

Об этом говорится в разъяснении Министерства здравоохранения.

Как отмечается, с переходом на новую систему финансирования первичного звена медицинской помощи терапевты, педиатры и семейные врачи будут предоставлять населению четко определенный перечень медицинских услуг, в частности:

  • непосредственное предоставление первичной медицинской помощи пациентам;
  • формирование и контроль выполнения плана обследований и лечения, анализ результатов исследований, назначение медицинских препаратов и других лечебных мероприятий;
  • предоставление медицинской помощи пациентам в неотложном состоянии;
  • направление в соответствии с медицинскими показаниями пациента, не нуждающегося в экстренной медицинской помощи, для предоставления ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи; 
  • координация работы с другими звеньями медицинской помощи; 
  • ведение пациентов, болеющими социально опасными инфекционными заболеваниями в соответствии с законодательством;
  • осуществление иммунопрофилактики в соответствии с действующим законодательством;
  • консультирование относительно здорового образа жизни;
  • проведение мероприятий массовой и индивидуальной профилактики инфекционных заболеваний;
  • оценка индивидуальных рисков заболеваний и консультирование по вопросам профилактики; 
  • разработка индивидуальных программ обследования и наблюдения за здоровьем; 
  • информирование пациента относительно национальных скрининговых программ и выполнения других функций в соответствии с законодательством или к программе;
  • динамическое наблюдение за неосложненной беременностью; 
  • осуществление медицинского ухода за здоровым ребенком; 
  • ведение больных с психическими расстройствами, в частности, учитывая рекомендации специалиста;
  • предоставление паллиативной помощи, охватывающей:
  • оценку степени боли;
  • назначение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
  • лечение болевого синдрома;
  • оформление рецептов на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры в соответствии с действующим законодательством;
  • координация и организация выполнения лабораторных исследований, проведение сбора биологического материала;
  • проведение лабораторных исследований, в том числе с использованием быстрых тестов;
  • назначение лекарственных средств с оформлением документов в соответствии с законодательством; 
  • подготовка медицинской документации для направления лиц с признаками стойкой потери работоспособности на медико-социальную экспертизу и на медико-социальную реабилитацию;
  • оформление справок, форм, листков неработоспособности.

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