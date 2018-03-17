С введением системы финансирования первичного звена медицинской помощи врачи должны будут предоставлять медпомощь при неотложных состояниях, заниматься профилактикой хронических, инфекционных заболеваний и предоставлять консультации относительно здорового образа жизни.

Об этом говорится в разъяснении Министерства здравоохранения.

Как отмечается, с переходом на новую систему финансирования первичного звена медицинской помощи терапевты, педиатры и семейные врачи будут предоставлять населению четко определенный перечень медицинских услуг, в частности:

непосредственное предоставление первичной медицинской помощи пациентам;

формирование и контроль выполнения плана обследований и лечения, анализ результатов исследований, назначение медицинских препаратов и других лечебных мероприятий;

предоставление медицинской помощи пациентам в неотложном состоянии;

направление в соответствии с медицинскими показаниями пациента, не нуждающегося в экстренной медицинской помощи, для предоставления ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;

координация работы с другими звеньями медицинской помощи;

ведение пациентов, болеющими социально опасными инфекционными заболеваниями в соответствии с законодательством;

осуществление иммунопрофилактики в соответствии с действующим законодательством;

консультирование относительно здорового образа жизни;

проведение мероприятий массовой и индивидуальной профилактики инфекционных заболеваний;

оценка индивидуальных рисков заболеваний и консультирование по вопросам профилактики;

разработка индивидуальных программ обследования и наблюдения за здоровьем;

информирование пациента относительно национальных скрининговых программ и выполнения других функций в соответствии с законодательством или к программе;

динамическое наблюдение за неосложненной беременностью;

осуществление медицинского ухода за здоровым ребенком;

ведение больных с психическими расстройствами, в частности, учитывая рекомендации специалиста;

предоставление паллиативной помощи, охватывающей:

оценку степени боли;

назначение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

лечение болевого синдрома;

оформление рецептов на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры в соответствии с действующим законодательством;

координация и организация выполнения лабораторных исследований, проведение сбора биологического материала;

проведение лабораторных исследований, в том числе с использованием быстрых тестов;

назначение лекарственных средств с оформлением документов в соответствии с законодательством;

подготовка медицинской документации для направления лиц с признаками стойкой потери работоспособности на медико-социальную экспертизу и на медико-социальную реабилитацию;

оформление справок, форм, листков неработоспособности.





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