Зима в Украине на этих выходных попытается взять реванш у едва наступившей весны. 17 и 18 марта в Киеве да и по всей стране погода резко испортится - начнутся снегопады. Да еще и вперемешку с дождем, а значит - и гололедом, свидетельствуют прогнозы.

И это все потому, что над Украиной пройдут сразу два юго-западных циклона, которые будут нависать над нами до понедельника включительно.

Власти уже советуют отложить автомобильные поездки и пользоваться рельсовым транспортом (который, впрочем, каждый снегопад застряет в чистом поле, заставляя пассажиров ждать по несколько часов, а иногда и самостоятельно расчищать пути).

Ситуация на дорогах 17 и 18 марта

Самая тяжелая ситуация ожидается в центре и на востоке. Здесь уровень угрозы для автомобилистов красного цвета.

В "Укравтодоре" уже призвали водителей быть особенно внимательными, не превышать скорость, а лучше - вообще никуда не ездить. Видимо, чиновники отдают себе отчет в том, что снег расчистить банально не успеют.

Кроме того, с вечера пятницы в Киев запрещен въезд грузового транспорта до дальнейших распоряжений.

Прогноз погоды от синоптиков

Синоптик Наталья Диденко в своем Facebook предупредила, что будет очень скользко и холодно - да так, что придется доставать зимний гардероб.

Более развернутый прогноз дает "Укравтодор".

Снег с метелью начнется уже в субботу и обрушится на северо-запад - начиная от Сумской до Волынской и Закарпатской областей. Под ударом - Киев, Чернигов, Хмельницкий, Житомир, Ивано-Франковск, Тернополь, Львов.

В этих городах и областях толщина снежного покрова может достигнуть 20 сантиметров - столько же было и во время предыдущего снегопада, который сковал пол-страны.

Ближе к центру и востоку снег перемешается с дождем. Этот коктейль начнет застывать на дорогах и породит гололед. Зато снега будет вдвое меньше - около десяти сантиметров. Такая ситуация будет в Черкассах, Виннице, Кировограде, Полтаве, Харькове.

В воскресенье все только усугубится. Запад и центр, помимо снега, накроют еще и метели. Кроме того все это снежное безумие докатится до юга - Одесской области. Выпадет еще 25(!) сантиметров снега.

Юго-восток снова будет миксовать снег с дождем, а это еще то эстетическое удовольствие - от налипания мокрого снега до гололедицы.

В понедельник 19 марта снег основательно переместится на юго-восток - эпицентр снегопадов можно будет наблюдать в Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях. В Запорожской, Донецкой, Луганской областях будет коктейль из дождя со снегом.

Сайт Укргидрометцентра прогнозирует в Киеве до 12 градусов мороза ночью и снег все выходные.

Сайт "Синоптик" предсказывает от 3 до 9 градусов мороза, снег, пасмурную погоду в субботу и переменную облачность в воскресенье.

Gismeteo более пессимистичен: оба выходных пасмурно, снег, до 12 градусов мороза.

Сайт weather.com также прогнозирует 9-12 градусов мороза и небольшие проблески солнца днем в воскресенье. В оба дня будет идти снег.

Когда придет весна. Прогноз

По прогнозам, ощутимо теплеть начнет только во второй половине следующей недели, около 26 марта. Об этом же говорят и народные приметы. Так, на Сретение 15 февраля по всей Украине погода была морозной и облачной, а это значит, что раннего весеннего тепла ждать не стоит.