В январе 2018 года импорт товаров превысил экспорт на 284,1 млн долларов. Такие данные приводит Государственная служба статистики.

В течение января отрицательное сальдо торговли товарами ухудшилось на 248,8 млн долларов по сравнению с январем 2017 года (в январе 2017 года отрицательное сальдо составило 35,3 млн долларов).

Экспорт товаров в январе 2018 года составил 3 724,2 млн долларов, при этом он увеличился на 23,5%, или на 709,7 млн долларов по сравнению с январем 2017 года.

Импорт товаров в январе 2018 года составил 4 008,3 млн долларов, увеличившись на 31,4%, или на 958,5 млн долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что Трамп может ввести пошлины на импорт товаров из Китая.

Также Украина существенно нарастила торговый оборот с Россией в 2017 году.