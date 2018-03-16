Надежда Савченко раскрыла номер своего телефона и рассказала, кому помогает
Народный депутат Украины Надежда Савченко публично назвала номер своего мобильного телефона и сообщила, что она помогает обращающимся к ней людям.
Свой телефон она сообщила журналистам в кулуарах ВР.
"Мой телефон +38 066-421-92-41. Каждый украинец может позвонить на него со своей просьбой... Мне звонят даже в 2, и в 3 часа ночи", - сказала Савченко.
15 марта Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны. Кроме того, генпрокурор Юрий Луценко внес в парламент представление о привлечении к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. По словам Луценко, следователи имеют "неопровержимые доказательства" того, что Савченко лично планировала и давала указания относительно совершения теракта в сессионном зале ВР.
Видео: youtube.com/112 Украина
Мы разбирались, что на самом деле у властей есть против Савченко и отправят ли ее в тюрьму.
Также "Страна" ведет онлайн-репортаж об эскалации событий вокруг Надежды Савченко.