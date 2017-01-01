Петр Порошенко назначил командующего объединенных сил на Донбассе. Им оказался генерал-лейтенант Сергей Наев, который занимал должность замначальника Генштаба.

"Я видел его на фронте, в АТО. Убежден, что его уровень подготовки и опыт руководства органами военного управления различного уровня позволят ему качественно и ответственно осуществлять руководство силами и средствами ВСУ, других военных формирований в отпоре и сдерживании российской агрессии против Украины", - заявил президент, представляя Наева.

Таким образом операцию в Донбассе возглавил штабист - хотя раньше на эту должность сватали боевого генерала - десантника Михаила Забродского.

Напомним, это назначение проводится по нормам вступившего в силу закона о "реинтеграции" Донбасса, который вводит первенство военных в Донбассе.

"Страна" узнала, что известно о Наеве и чем он мог понравиться Порошенко.

Биография и карьера

О новом топ-военном Украины крайне мало открытой информации.

"Страна" выяснила, что 48-летний Сергей Иванович Наев родился в 1970 году в семье военного в Группе советских войск в Германии в Потсдаме. Затем семья перебралась во Львов, а оттуда в Крым.

Карьеру сделал от командира взвода в должности лейтенанта, до генерал-лейтенанта. В свое время занимал должности командира танкового батальона в 28 бригаде, затем дослужился до полковника и занял должность командира 28 бригады.

В 2011 году был заместителем командира 13 армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины в звании полковника. В 2013 году Сергей Наев получил звание генерал-майора, и занял должность начальника штаба оперативного командования "Юг".

Затем, уже во время войны, занимал должности начальника сектора "Б", активно продвигал идею превращения Донецкого аэропорта в форпост для дальнейшего наступления на Донецк.

Кроме того Наев проходил службу в должности первого заместителя командующего Сухопутными войсками.

Буквально неделю назад - 7 марта - Наев стал первым заместителем главы Генштаба Виктора Муженко. Судя по всему, вопрос его назначения в АТО был решен уже тогда.

Семья и собственность

У Наева трое детей: двое сыновей и дочь.

Но самый интересный факт его биографии другой.

Согласно информации на сайте электронного декларирования, в 2018 году он получил денежную помощь от Максима Ивановича Наева – 139 743 гривен. Судя по фамилии и отчеству - это родной брат генерала. Человек с такими же именем и фамилией, судя по информации в социальных сетях, живет в настоящее время в аннексированном Крыму.

При этом занимает там немаленький пост - руководит пенсионным отделением в почте Крыма.

В декларации генерала Наева за 2016 год - годовая зарплата 196 926 грн., Автомобиль Toyota Rav 4 2015 года, комната в Днепре, доход от отчуждения движимого имущества на 498 060 грн.

Есть также недостроенный дом в селе Кошары Лиманского района Одесской области, расходы 136 550 грн. на строительство.

"За бирки мог задр@чивать до обмороков"

Собеседник "Страны" из ВСУ дал кратую характеристику на генерала: "Это человек, который никогда не имел своей позиции. Очень близок к Муженко и выполнит любой его приказ".

Другие источники "Страны" в армии характеризуют Сергея Наева как "осторожного, но жесткого командира, умеющего найти подход к начальству". Однако младшие командиры относятся к Сергею Наеву более скептично. "Он бросал на Донецкий аэропорт людей, приказывал держаться до "последнего". А когда там был под конец полный "ахтунг" и "п…ц", рапортовал начальству, что защита аэропорта в "полном порядке" и бойцы могут держаться еще сколько угодно", - рассказал нам один из бойцов, принимавших участие в защите аэропорта.

Также Сергей Наев завоевал в войсках репутацию жесткого противника "вольнонаемных" - добровольцев из других стран, а также крайне "экономного" командира – его подчиненные получали представления на награды очень редко.

На днях, когда Наев получил назначение в Генштаб, армейский волонтер Роман Доник написал о нем:

"По-моему, самый педантичный и системный генерал в ЗСУ. Буквоед и методист. За бирки мог задрачивать до обмороков. Но когда эта энергия и педантичность шла в нужное русло, то КПД был высоким. Несколько раз обращался к нему за помощью. По соревнованиям пулеметчиков и по программе обучения. По учебкам СХ войск тоже. Ни разу вопрос не оставался не решенным", - написал Доник.

В тоже время, в 2016 году СМИ со ссылкой на Доника писали о том, что Наев "строит дачи руками военнослужащих".

Военный журналист Роман Бочкала писал о том, что в 2016 году Наев сделал разнос солдатам на одном из блокпостов якобы за то, что они отбирали у людей пророссийскую и советскую символику.

"Я писал недавно про один замечательный блокпост. На нем бойцы не пропускают машины с российскими флагами и граждан с советскими обложками на паспортах. Объясняют людям в какой стране они живут, почему неправильно ездить с триколорами в Украине и горевать по СССР. У бойцов уже целая галерея "скальпов". Пост собрал кучу лайков.

Но вот интересный поворот. Приехал хенерал и приказал прекратить сие. Мол нечего дразнить сепаров. Галерею убрали и запретили отбирать вышеуказанные атрибуты. По словам ребят, в наказание "за то что у нас тут такой "бардак" всю ночь дежурил с нами на блокпосту командир полка". Днепр-1. А вы декоммунизация говорите… Поступила информация, что это был генерал-майор Сергей Наев".

В одном из интервью Наев повторил тезис Петра Порошенко и заявил, что украинская армия "будет одной из лучших армий мира".

В YouTube также есть видео, на котором Наев в августе 2014 года общается с участниками АТО, которые недовольны ситуацией с льготами солдатам.

В отношении Сергея Наева Следственным комитетом РФ открыто уголовное дело за "геноцид и жестокие методы ведения войны".