В Черновицкой области 16-летний подросток пытался убить женщину-администратора одного из ночных клубов. Он взят под стражу. Задержанному сообщено о подозрении в совершении покушения на убийство.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черновицкой области.

"Парню сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (незаконченное покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - указано в опубликованном сообщении.

По данным правоохранителей, 16-летний житель Новоселицкого района Черновицкой области, находясь в одном из ночных заведений города Новоселицы, осколком кирпича нанес удар в голову 42-летней женщине-администратору указанного заведения.

Также он пытался нанести ей ножевые ранения в жизненно важные органы.

Потерпевшая оказала нападающему активное сопротивление, благодаря чему получила только ножевое ранение в руку. Поскольку довести свой преступный умысел до конца подросток не смог, он скрылся с места преступления.

Как сообщала "Страна", на Закарпатье подросток пригласил в гости товарища и зарезал его. В полицию поступило сообщение от медиков об умышленном убийстве несовершеннолетнего в поселке Нижняя Апша.

Напомним, что в Министерстве образования утвердили программы обучения учащихся 1 и 2 классов.