Сотрудники прокуратуры Киева, СБУ и полиции задержали подозреваемую в незаконном завладении средствами государственного "Укргазбанка". Ей вменяет хищение 250 млн грн.

Об этом в пятницу, 16 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В уголовном производстве 38-летней женщине сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги, и фиктивном предпринимательстве.

"Установлено, что в 2015 году указанное лицо под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банковских учреждений умышленно и по предварительному сговору с другими лицами организовало подделки ряда документов по отчуждению кредитного портфеля государственного банка Укргазбанк", - указано опубликованном сообщении.

Правоохранители выяснили, что для реализации своего плана злоумышленница создала ряд фиктивных предприятий, назначила их руководителями подконтрольных лиц, а также привлекла в качестве соисполнителей других лиц.

"Вследствие указанных действий банк был лишен права требования по кредиту, а имущество находящегося в залоге банка на сумму 250 млн грн незаконно выбыло из-под его ипотеки", - указано в сообщении.

По ходатайству прокуратуры в отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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