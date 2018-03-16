Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что формат антитеррористической операции будет изменен на операцию Объединенных сил, как это предусмотрено законом о реинтеграции Донбасса.

"Формат АТО будет изменен на операцию Объединенных сил. Руководство силами и средствами ВСУ и других военных формирований и правоохранительных органов будет возлагаться на командующего Объединенных сил", - сказал Порошенко в ходе визита в Донецкую область, сообщил его пресс-секретарь Святослав ‏Цеголко, передает "Интерфакс- Украина".

Сам Порошенко объявил о завершении АТО в Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко объявил, что "антитеррористическая операция" (АТО) в Донбассе формально завершается. Об этом он написал в твиттере.

"Теперь уже и юридически АТО завершается. Спасибо Верховной раде, которая поддержала большинством президентский закон", — написал Порошенко.

Фото: twitter.com/poroshenko

Как сообщала "Страна", сегодня Порошенко назначил командующим Объединенных сил на Донбассе штабиста Сергея Наева.

Мы писали, что в больнице города Днепр умер раненый в зоне АТО под Водяным боец полка Азов.

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