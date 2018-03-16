Граждане РФ, за исключением дипломатов, не будут допускаться в воскресенье, 18 марта, на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента России.

Об этом в пятницу, 16 марта заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"МВД Украины сообщает, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах… Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут", - написал Аваков.

Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Как сообщала "Страна", националисты сообщили, что будут делать у дипучреждений России в день выборов президента. По словам первого замглавы партии "Национальный корпус" Назара Кравченко, в акциях примут участие ВО "Свобода", "Правый сектор", "С14".

В российской Госдуме заявили, что Британия могла подстроить отравление Скрипаля перед выборами 18 марта.