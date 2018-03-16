Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что уже дал поручение подготовить проект поправок в Конституцию Украины, которые закрепят устремления Украины к членству в НАТО и Европейском Союзе, передает "Интерфакс- Украина".

"Мы будем настаивать на одобрении плана действий по членству Украины в НАТО… Я уже, кстати, дал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию, который на уровне Основного закона закрепит наши устремления по вступлению в НАТО, по вступлению в Европейский Союз",- сказал Порошенко в Краматорске в пятницу.

Как сообщала "Страна", - генерал заявил, что ускоренное принятие Украины в НАТО означало бы войну блока с Россией.

Ранее в НАТО прокомментировали письмо Порошенко с просьбой дать План действий по членству.

Мы писали, что в Оппозиционном блоке хотят создать общественное движение против НАТО за нейтральную Украину.