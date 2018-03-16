В Украине намерены серьезнее проверять продукты питания перед продажей в магазинах и системе общественного питания.

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде. Об этом сообщает издание UBR.ua, по данным которого чиновники планируют активное лоббирование принятия документа. По их мнению, это должно хотя бы частично решить проблему отравлений, которая была очень актуальна в 2017 году.

По словам директора департамента защиты потребителей Госпродпотребслужбы Алексея Квасницкого, сложность заключается в том, что в 2014 году из-под сферы действия закона о защите прав потребителей были выведены пищевые продукты. Это было сделано с благовидной целью гармонизации нашего законодательства с европейским, для чего по-новому переписали и закон о безопасности и качестве пищевых продуктов. Где и сосредоточили все нормы, касающиеся пищевой продукции.

В результате преобразований получилось, что единый госорган в лице Госпродпотребслужбы (объединившей сельхозинспекцию, фитосанитарную службу, СЭС и защитников прав потребителей) отвечает за контроль безопасности пищевых продуктов. Но при этом контролеры не могут пользоваться в полной мере нормами закона о защите прав потребителей. Так как там прямо указано, что его нормы не распространяются на пищевую продукцию.

Чиновник рассказал, что такой ситуации нет ни в одной стране мира.

Как сообщила вице-президент по международному сотрудничеству Всеукраинской федерации потребителей "Пульс" Наталья Бородачева, законодатель поставил во главу угла безопасность продукции, а не защиту ее потребителя.

"В этом случае у мегаконтролера возникает конфликт интересов, так как он вынужден представлять и сторону бизнеса, и сторону потребителя", - отметила Бородачева.

Тем не менее, Госпродпотребслужба не собирается отказываться от части своих полномочий, предпочитая вернуть себе возможность наказывать бизнес за нарушения прав потребителей по части продтоваров. Вместе с Минэкономразвития они год назад разработали изменения в закон о защите прав потребителей - законопроект №5548 от 16 декабря 2016 года.

Этот документ значительно меняет описание случаев, когда бизнес могут наказать за нарушение прав потребителей, в том числе при продаже пищевых продуктов в магазинах, ресторанах и т.п. Хотя и оставляет размеры финансового наказания в прежних пределах.

Ранее "Страна" писала о том, что в столичном ресторане после отравлений суши нашли кишечную палочку и стафилококк.

Как мы сообщали, ранее в Киеве расследовали загадочную цепочку отравлений суши "Филадельфия".