Курс гривны на межбанке в последний рабочий день недели снизился на 13 копеек до 26,43 грн/$1 с 26,30 грн/$1 в предыдущий рабочий день. На наличном рынке падение было еще большим - 23 копейки уже к 11:00.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривны к окончанию торгов составили 26,41-26,45 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,3539 грн/$1 с 26,2727 грн/$1. Торговый оборот составил $404,24 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$516,88 млн.

Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 19 марта 2018г до уровня 26,353910 грн/$1 по сравнению с 26,272654 грн/$1 на 16 марта 2018г.

Подрос и наличный доллар. В обменных пунктах Украины сегодня в 11:00 курс доллара в продаже повысился на 25 копеек до 26,63 гривны/доллар, в покупке курс повысился на 20 копеек - до 26,25 гривны/доллар. Курс евро в продаже по сравнению с данными 15 марта, увеличился на 25 копеек - до 32,95 гривны/евро.

Ранее "Страна" сообщала, что курс НБУ 16 марта - евро и доллар синхронно подорожали на четверть гривны.

Также Нацбанк продал много долларов, но это не помогло удержать курс гривны.