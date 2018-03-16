В случае значительного ухудшения погодных условий на выходных, столичные власти будут рекомендовать объявить понедельник, 19 марта, выходным днем.

Первоначально это будет касаться дошкольных и общеобразовательных учебных заведений. Кроме того, 16 марта, с 19:00 и до понедельника 19 марта, в связи со сложными погодными условиями вводится режим ограничения въезда большегрузного транспорта в столицу. Об этом сообщает пресс-служба Киевской госгорадминистрации.

Так, режим ограничения въезда предусматривает, что соответствующие службы оперативно примут решения о запрете или разрешении на проезд грузовиков в город, исходя из погодных условий. Режим ограничения будет действовать до отдельного распоряжения, учитывая погодные условия и ситуацию на дорогах.

Все профильные коммунальные службы города приведены в максимальную готовность для уборки снега. Кроме того, городские власти обратились в Минобороны и МВД с просьбой в случае необходимости (по обращению районных администраций) привлекать спецтехнику и личный состав к уборке автомобильных дорог, тротуаров, переходов и тому подобное.

Для надлежащей работы снегоуборочной техники столичные власти призывают водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, будут перемещены эвакуаторами.

Как сообщала "Страна", синоптики предупредили о надвигающейся снежной буре. В результате активного циклона с вечера 16 марта, а также 17 и 19 марта в столице ожидается сильный снег, что приведет к образованию совокупного снежного покрова до 25-30 см. Ситуация осложнится из-за порывов северо-восточного ветра 15-18 м/с , метели, гололеда и понижения температуры до 3-8° мороза.

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